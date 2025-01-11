"У світі бардак". Навіщо Трампу Гренландія та чим загрожує "путінізація" Європи — Клімкін пояснює

"Цей світ не буде виглядати так, як він виглядав колись. В Європі є багато тих, хто хоче повернутися до попередньої реальності, — каже в інтервʼю LIGA.net Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ (2014—2019). — Світ тотально посиплеться. Ми дійшли до точки неповернення в технологіях... Хтось буде цінувати віртуальні світи більше, ніж такі. Демократія поступово приходить до точки неповернення".

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Що означають погрози Дональда Трампа Гренландії, Панамі та Канаді; чому відбувається "путінізація" Центральної Європи; чому інтервʼю Володимира Зеленського Лексу Фрідману — це чудова історія: про це і не тільки в новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

Також у наших глядачів є унікальна можливість отримати худі з фірмовою фразою Павла Клімкіна. Всі умови — в описі під відео.

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