Прем'єрка Данії попросила діалогу з Трампом на тлі його заяв про Гренландію
Метте Фредеріксен (Фото: facebook.com/mettefrederiksen.dk)

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попросила розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом на тлі його висловлювань про Гренландію. Про це вона заявила на зустрічі з журналістами 9 січня, передає Rolitico.

Фредеріксен виступила перед журналістами після зустрічі з іншими високопоставленими данськими чиновниками, на якій обговорювали ситуацію, що склалася.

"Ми запропонували провести бесіду [з Трампом], і я очікую, що вона відбудеться", – сказала вона.

Водночас прем'єрка підкреслила, що не розраховує на зустріч раніше, ніж відбудеться інавгурація президента, яка запланована на 20 січня.

За словами Фредеріксен, сам Трамп поки що ніяк не відреагував на її пропозицію.

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