Прем'єрка Данії попросила діалогу з Трампом на тлі його заяв про Гренландію
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попросила розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом на тлі його висловлювань про Гренландію. Про це вона заявила на зустрічі з журналістами 9 січня, передає Rolitico.
Фредеріксен виступила перед журналістами після зустрічі з іншими високопоставленими данськими чиновниками, на якій обговорювали ситуацію, що склалася.
"Ми запропонували провести бесіду [з Трампом], і я очікую, що вона відбудеться", – сказала вона.
Водночас прем'єрка підкреслила, що не розраховує на зустріч раніше, ніж відбудеться інавгурація президента, яка запланована на 20 січня.
За словами Фредеріксен, сам Трамп поки що ніяк не відреагував на її пропозицію.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Муте Егеде відповів, що вона не продається.
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- 7 січня Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 8 січня глава МЗС Данії сказав, що Гренландія може стати незалежною від їхньої країни, але не частиною США.
- 9 січня Reuters повідомив, що Трамп хоче отримати Гренландію з двох причин: закріпити спадщину та розширити вплив США.