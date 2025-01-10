Премьер Дании попросила диалога с Трампом на фоне его заявлений о Гренландии

Премьер Дании не надеется, что беседа состоится раньше 20 января

Метте Фредериксен (Фото: facebook.com/mettefrederiksen.dk)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен попросила разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его высказываний о Гренландии. Об этом она заявила на встрече с журналистами 9 января, передает Рolitico.

Фредериксен выступила перед журналистами после встречи с другими высокопоставленными датскими чиновниками, на которой обсуждали сложившуюся ситуацию.

"Мы предложили провести беседу [с Трампом], и я ожидаю, что она состоится", – сказала она.

При этом премьер подчеркнула, что не рассчитывает на встречу раньше инаугурации президента, которая запланирована на 20 января.

По словам Фредериксен, сам Трамп пока никак не отреагировал на ее предложение.