Премьер Дании попросила диалога с Трампом на фоне его заявлений о Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен попросила разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его высказываний о Гренландии. Об этом она заявила на встрече с журналистами 9 января, передает Рolitico.
Фредериксен выступила перед журналистами после встречи с другими высокопоставленными датскими чиновниками, на которой обсуждали сложившуюся ситуацию.
"Мы предложили провести беседу [с Трампом], и я ожидаю, что она состоится", – сказала она.
При этом премьер подчеркнула, что не рассчитывает на встречу раньше инаугурации президента, которая запланирована на 20 января.
По словам Фредериксен, сам Трамп пока никак не отреагировал на ее предложение.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Муте Эгеде ответил, что она не продается.
- 3 января 2025 года премьер Гренландии заявил, что хочет независимости от Дании.
- 7 января Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 8 января глава МИД Дании сказал, что Гренландия может стать независимой от их страны, но не частью США.
- 9 января Reuters сообщил, что Трамп хочет получить Гренландию по двум причинам: закрепить наследие и расширить влияние США.