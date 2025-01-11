"В мире бардак". Угрозы Трампа, влияние Маска и "путинизация" Европы — Климкин объясняет

"Этот мир не будет выглядеть так, как он выглядел когда-то. В Европе много тех, кто хочет вернуться к предшествующей реальности, — говорит в интервью LIGA.net Павел Климкин, экс-министр иностранных дел (2014—2019). — Мир тотально посыплется. Мы дошли до точки невозврата в технологиях... Кто-то будет ценить виртуальные миры больше, чем такие. Демократия постепенно приходит к точке невозврата".

Что означают угрозы Дональда Трампа Гренландии, Панаме и Канаде; почему происходит "путинизация" Центральной Европы; почему интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману — это отличная история: об этом и не только в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

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