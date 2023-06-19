Дрон-камікадзе Escadrone волонтерської групи збирачів БпЛА уразив БМП російських окупантів. Відповідне відео було опубліковано на Telegram-каналі Ескадрону.

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Камера FPV-дрона зафіксувала підліт безпілотника до бойової машини піхоти ворога та влучання по ній.

15 червня 2023 року в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на таврійському напрямку.

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