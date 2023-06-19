RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Український ударний дрон уразив російську бронемашину – відео видео

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 09:27
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона

Дрон-камікадзе Escadrone волонтерської групи збирачів БпЛА уразив БМП російських окупантів. Відповідне відео було опубліковано на Telegram-каналі Ескадрону.

Камера FPV-дрона зафіксувала підліт безпілотника до бойової машини піхоти ворога та влучання по ній.

Читайте також: Артилерія та міномети ЗСУ якісно відпрацювали по російській піхоті: відео з дрона

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаFPV-дрон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 