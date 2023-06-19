Дрон-камікадзе Escadrone волонтерської групи збирачів БпЛА уразив БМП російських окупантів. Відповідне відео було опубліковано на Telegram-каналі Ескадрону.
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Камера FPV-дрона зафіксувала підліт безпілотника до бойової машини піхоти ворога та влучання по ній.
- 15 червня 2023 року в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
- Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
- 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на таврійському напрямку.
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