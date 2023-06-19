Дрон-камикадзе Escadrone волонтерской группы сборщиков БпЛА поразил БМП российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале Эскадрона.
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Камера FPV-дрона зафиксировала подлет беспилотника к боевой машине пехоты врага и попадание в нее.
- 15 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
- Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
- 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на таврическом направлении.
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