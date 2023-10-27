Керівниця Патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова заявила, що її та інших волонтерів під час бізнес-заходу попросили "сховатись десь в кутку", оскільки присутніх там чоловіків "лякає" військова форма. Про це вона розповіла у відеозверненні, яке опублікувала у соцмережах.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Толкачової, інцидент стався у центрі Києва на форумі молодих бізнесменів, організованому Young Business Club. Організація запросила волонтерів, аби вони розповіли про свою роботу та познайомились з бізнесменами, які могли б допомогти їм у їхній діяльності.

"Але ми зіштовхнулися з шокуючою і просто дикою ситуацією, коли до нас через 30 хвилин після того, як ми прийшли на цей захід, підійшла одна з представниць організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків, які знаходяться на цьому заході, лякає військова форма", – сказала вона.

Засновник Young Business Club Андрій Остапчук перепросив "перед військовими Азову особисто й усіма, чиї почуття зачепила ця ситуація", та підкреслив, що "думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу". Допис такого змісту він опублікував у Facebook.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що особа буде мобілізована, а процедуру оновлення даних повинен пройти за законом кожен, хто є на обліку.

23 серпня Зеленський заявив, що військові звернулись до нього, щоб "дати можливість більше мобілізовувати".

28 серпня тодішній міністр оборони Резніков сказав, що поточний мобілізаційний план ще не виконано, і наразі немає потреби оголошувати нову мобілізацію.

Читайте також: У ЗСУ відповіли на спекуляції довкола "служити доведеться всім". Йшлося про облік, не мобілізацію

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.