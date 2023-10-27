RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Волонтерів на бізнес-заході у Києві попросили "сховатися", щоб не лякати чоловіків – відео видео

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 06:30
Відео: Олена Толкачова
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв

Керівниця Патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова заявила, що її та інших волонтерів під час бізнес-заходу попросили "сховатись десь в кутку", оскільки присутніх там чоловіків "лякає" військова форма. Про це вона розповіла у відеозверненні, яке опублікувала у соцмережах.

За словами Толкачової, інцидент стався у центрі Києва на форумі молодих бізнесменів, організованому Young Business Club. Організація запросила волонтерів, аби вони розповіли про свою роботу та познайомились з бізнесменами, які могли б допомогти їм у їхній діяльності.

"Але ми зіштовхнулися з шокуючою і просто дикою ситуацією, коли до нас через 30 хвилин після того, як ми прийшли на цей захід, підійшла одна з представниць організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків, які знаходяться на цьому заході, лякає військова форма", – сказала вона.

Засновник Young Business Club Андрій Остапчук перепросив "перед військовими Азову особисто й усіма, чиї почуття зачепила ця ситуація", та підкреслив, що "думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу". Допис такого змісту він опублікував у Facebook.

  • Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що особа буде мобілізована, а процедуру оновлення даних повинен пройти за законом кожен, хто є на обліку.
  • 23 серпня Зеленський заявив, що військові звернулись до нього, щоб "дати можливість більше мобілізовувати".
  • 28 серпня тодішній міністр оборони Резніков сказав, що поточний мобілізаційний план ще не виконано, і наразі немає потреби оголошувати нову мобілізацію.

Читайте також: У ЗСУ відповіли на спекуляції довкола "служити доведеться всім". Йшлося про облік, не мобілізацію

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаАзовОлена Толкачоваянголи азову
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 