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Волонтеров на мероприятии в Киеве попросили "спрятаться", чтоб не пугать мужчин – видео видео

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27.10.2023, 06:30
Видео: Елена Толкачева
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Руководитель Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева заявила, что ее и других волонтеров во время бизнес-мероприятия попросили "спрятаться где-то в углу", поскольку присутствующих там мужчин "пугает" военная форма. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

По словам Толкачевой, инцидент произошел в центре Киева на форуме молодых бизнесменов, организованном Young Business Club. Организация пригласила волонтеров, чтобы они рассказали о своей работе и познакомились с бизнесменами, которые могли бы помочь им в их деятельности.

"Но мы столкнулись с шокирующей и просто дикой ситуацией, когда к нам через 30 минут после того, как мы пришли на это мероприятие, подошла одна из представительниц организаторов и попросила спрятаться где-то в углу, потому что находящихся на этом мероприятии мужчин пугает военная форма", – сказала она.

Основатель Young Business Club Андрей Остапчук извинился "перед военными Азова лично и всеми, чьи чувства задела эта ситуация", и подчеркнул, что "мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба". Сообщение такого содержания он опубликовал в Facebook.

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Милана Головань
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