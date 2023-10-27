Руководитель Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева заявила, что ее и других волонтеров во время бизнес-мероприятия попросили "спрятаться где-то в углу", поскольку присутствующих там мужчин "пугает" военная форма. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

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По словам Толкачевой, инцидент произошел в центре Киева на форуме молодых бизнесменов, организованном Young Business Club. Организация пригласила волонтеров, чтобы они рассказали о своей работе и познакомились с бизнесменами, которые могли бы помочь им в их деятельности.

"Но мы столкнулись с шокирующей и просто дикой ситуацией, когда к нам через 30 минут после того, как мы пришли на это мероприятие, подошла одна из представительниц организаторов и попросила спрятаться где-то в углу, потому что находящихся на этом мероприятии мужчин пугает военная форма", – сказала она.

Основатель Young Business Club Андрей Остапчук извинился "перед военными Азова лично и всеми, чьи чувства задела эта ситуация", и подчеркнул, что "мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба". Сообщение такого содержания он опубликовал в Facebook.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что лицо будет мобилизовано, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый находящийся на учете.

23 августа Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

28 августа тогдашний министр обороны Резников сказал, что текущий мобилизационный план еще не выполнен, и пока нет необходимости объявлять новую мобилизацию.

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