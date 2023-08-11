Президент Володимир Зеленський показав відео роботи 55 бригади – українські воїни влучно вдарили по росіянах на фронті.
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"Кожен результат наших воїнів на полі бою доводить: окупантам не місце на нашій землі. 55 окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" – молодці, воїни!" – написав Зеленський.
Він не уточнив, на якому напрямку було уражено окупантів.
28 липня 2023 року Зеленський підписав указ про надання 55 бригаді почесної відзнаки "За мужність та відвагу".
- Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили близько 252 780 росіян.
- За даними Міноборони, армія РФ намагається приховувати свої втрати, тому не відправляє тіла до Росії. В районі Мелітополя росіяни палять трупи на відкритій місцевості, а в Херсонській області є дві локації для поховання військових РФ.
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