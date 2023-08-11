Президент Володимир Зеленський показав відео роботи 55 бригади – українські воїни влучно вдарили по росіянах на фронті.

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"Кожен результат наших воїнів на полі бою доводить: окупантам не місце на нашій землі. 55 окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" – молодці, воїни!" – написав Зеленський.

Він не уточнив, на якому напрямку було уражено окупантів.

28 липня 2023 року Зеленський підписав указ про надання 55 бригаді почесної відзнаки "За мужність та відвагу".

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили близько 252 780 росіян.

За даними Міноборони, армія РФ намагається приховувати свої втрати, тому не відправляє тіла до Росії. В районі Мелітополя росіяни палять трупи на відкритій місцевості, а в Херсонській області є дві локації для поховання військових РФ.

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