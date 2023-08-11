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Зеленський показав відео, як 55 артилерійська бригада влучно б'є по росіянах видео

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11.08.2023, 16:51
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Президент Володимир Зеленський показав відео роботи 55 бригади – українські воїни влучно вдарили по росіянах на фронті.

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"Кожен результат наших воїнів на полі бою доводить: окупантам не місце на нашій землі. 55 окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" – молодці, воїни!" – написав Зеленський.

Він не уточнив, на якому напрямку було уражено окупантів.

28 липня 2023 року Зеленський підписав указ про надання 55 бригаді почесної відзнаки "За мужність та відвагу".

  • Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили близько 252 780 росіян.
  • За даними Міноборони, армія РФ намагається приховувати свої втрати, тому не відправляє тіла до Росії. В районі Мелітополя росіяни палять трупи на відкритій місцевості, а в Херсонській області є дві локації для поховання військових РФ.

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Оксана Житнюк
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війнавтрати55 бригада
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