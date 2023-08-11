Президент Владимир Зеленский показал видео работы 55 бригады – украинские воины прицельно ударили по россиянам на фронте.

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"Каждый результат наших воинов на поле боя доказывает: оккупантам не место на нашей земле. 55 отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" – молодцы, воины!" – написал Зеленский.

Он не уточнил, на каком направлении были поражены оккупанты.

28 июля 2023 года Зеленский подписал указ о награждении 55 бригады почетным отличием "За мужество и отвагу".

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили около 252 780 россиян.

По данным Минобороны, армия РФ пытается скрывать свои потери, поэтому не отправляет тела в Россию. В районе Мелитополя россияне сжигают трупы на открытой местности, а в Херсонской области есть две локации для захоронения военных РФ.

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