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Зеленский показал видео, как 55 артиллерийская бригада прицельно бьет по россиянам видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 16:51
Видео с Telegram Зеленского
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Президент Владимир Зеленский показал видео работы 55 бригады – украинские воины прицельно ударили по россиянам на фронте.

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"Каждый результат наших воинов на поле боя доказывает: оккупантам не место на нашей земле. 55 отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" – молодцы, воины!" – написал Зеленский.

Он не уточнил, на каком направлении были поражены оккупанты.

28 июля 2023 года Зеленский подписал указ о награждении 55 бригады почетным отличием "За мужество и отвагу".

  • С начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили около 252 780 россиян.
  • По данным Минобороны, армия РФ пытается скрывать свои потери, поэтому не отправляет тела в Россию. В районе Мелитополя россияне сжигают трупы на открытой местности, а в Херсонской области есть две локации для захоронения военных РФ.

Смотрите также: ВСУ ударили по россиянам в оккупированном Урожайном, вероятно, высокоточными JDAM – видео

Оксана Житнюк
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войнапотери55 бригада
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