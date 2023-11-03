Президент Володимир Зеленський прокоментував у вечірньому відеозверненні заміну у командному складі Сил спецоперацій. Сьогоднішніми указами він призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем ССО і звільнив із цієї посади Віктора Хоренка.

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Зеленський заявив, що Лупанчук – це досвідчений бойовий офіцер, "правильний" командир і "людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності".

"Чекаємо нових результатів. Генерал Віктор Хоренко, який командував ССО, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України", – додав Зеленський.

Хоренко обіймав посаду командувача з липня 2022 року. Його попередником був Григорій Галаган, котрий перейшов на посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

9 жовтня Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України та призначив на його місце Анатолія Баргилевича.

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