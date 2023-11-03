Президент Владимир Зеленский прокомментировал в вечернем видеообращении замену в командном составе Сил спецопераций. Сегодняшними указами он назначил полковника Сергея Лупанчука новым командующим ССО и уволил с этой должности Виктора Хоренко.

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Зеленский заявил, что Лупанчук – это опытный боевой офицер, "правильный" командир и "человек, который может добавить нашим Силам специальных операций большей мощности".

"Ждем новых результатов. Генерал Виктор Хоренко, командовавший ССО, продолжит выполнять специальные задачи в составе ГУР МО Украины", – добавил Зеленский.

Хоренко занимал должность командующего с июля 2022 года. Его предшественником был Григорий Галаган, перешедший на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.

9 октября Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и назначил на его место Анатолия Баргилевича.

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