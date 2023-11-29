Президент Володимир Зеленський прибув до Одеської області, зустрівся з військовими та взяв участь у нарадах. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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"Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань", – написав він.

Зеленський повідомив, що на нарадах обговорювали оперативну обстановку та ведення бойових дій у межах відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса". До цього угрупування належать і українські захисники, що зараз воюють на лівому березі Дніпра.

Також обговорювалась ситуація в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору", робота протиповітряної оборони області, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури "зернового коридору" та українських бригад, повідомив президент

Також глава держави зустрівся, поспілкувався та нагородив українських захисників, які захищають південь країни.

"Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей", – підсумував він.

25 листопада президент заявив, що Одеська область буде захищена "дуже потужними" системами протиповітряної оборони від партнерів.

Президент повідомив, що Україна домовилась із західними союзниками про отримання військових катерів для забезпечення безпеки суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі.

27 листопада речник УДА повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.

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