Зеленський в Одеській області: Військова обстановка, ППО, "зерновий коридор" – відео
Президент Володимир Зеленський прибув до Одеської області, зустрівся з військовими та взяв участь у нарадах. Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань", – написав він.
Зеленський повідомив, що на нарадах обговорювали оперативну обстановку та ведення бойових дій у межах відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса". До цього угрупування належать і українські захисники, що зараз воюють на лівому березі Дніпра.
Також обговорювалась ситуація в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору", робота протиповітряної оборони області, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури "зернового коридору" та українських бригад, повідомив президент
Також глава держави зустрівся, поспілкувався та нагородив українських захисників, які захищають південь країни.
"Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей", – підсумував він.
- 25 листопада президент заявив, що Одеська область буде захищена "дуже потужними" системами протиповітряної оборони від партнерів.
- Президент повідомив, що Україна домовилась із західними союзниками про отримання військових катерів для забезпечення безпеки суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі.
- 27 листопада речник УДА повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.
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