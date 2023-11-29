Президент Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, встретился с военными и принял участие в совещаниях. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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"Сегодня работаем в Одесской области. Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Много важных вопросов", – написал он.

Зеленский сообщил, что на совещаниях обсуждали оперативную обстановку и ведение боевых действий в рамках ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса". К этой группировке относятся и украинские защитники, сейчас воюющие на левом берегу Днепра.

Также обсуждалась ситуация в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора", работа противовоздушной обороны области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры "зернового коридора" и украинских бригад, сообщил президент

Также глава государства встретился, пообщался и наградил украинских защитников, защищающих юг страны.

"Спасибо за службу, за сбитые вражеские цели, за смелость и самоотверженность в защите нашего государства и людей", – подытожил он.

25 ноября президент заявил, что Одесская область будет защищена "очень мощными" системами противовоздушной обороны от партнеров.

Президент сообщил, что Украина договорилась с западными союзниками о получении военных катеров для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море.

27 ноября спикер УДА сообщил, что россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра.

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