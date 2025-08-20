ЗСУ показали кадри ураження авто російського генерала Абачева в Курській області – відео
Російський генерал Еседулла Абачев отримав тяжкі поранення у результаті дій Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Про це повідомило командування ССО й опублікувало відповідне відео.
Вогневе ураження автівки заступника командувача угруповання військ "Север" Збройних сил Росії провів підрозділ UA_REG TEAM ССО. Це відбулося у ніч проти 17 серпня за п’ять кілометрів від міста Рильськ Курської області.
За наявною інформацією, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку й ногу. Його терміново доставили літаком до Москви.
Військові нагадали, що 2023 року українська прокуратура передала до суду обвинувачення щодо Абачева. З початком повномасштабного російського вторгнення він керував так званим 2 армійським корпусом народної міліції терористичної ЛНР. Генерал безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганської області.
- 17 серпня ГУР повідомило, що Абачев отримав поранення у результаті удару Сил оборони по колоні росіян у Курській області. У розвідці стверджували, що російському воєначальнику ампутовано руку й ногу.
Коментарі (0)