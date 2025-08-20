Российский генерал Эседулла Абачев получил тяжелые ранения в результате действий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщило командование ССО и опубликовало соответствующее видео.

Огневое поражение автомобиля заместителя командующего группировкой войск "Север" Вооруженных сил России провело подразделение UA_REG TEAM ССО. Это произошло в ночь на 17 августа в пяти километрах от города Рыльск Курской области.

По имеющейся информации, в результате ранения генералу вражеской армии ампутировали руку и ногу. Его срочно доставили самолетом в Москву.

Военные напомнили, что в 2023 году украинская прокуратура передала в суд обвинение в отношении Абачева. С началом полномасштабного российского вторжения он руководил так называемым 2-м армейским корпусом народной милиции террористической ЛНР. Генерал непосредственно отдавал приказы бомбить и уничтожать населенные пункты Луганской области.