Українські захисники сильно пошкодили російську важку вогнеметну систему ТОС "Солнцепек". Відповідне відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ.

"Ворожа вогнеметна система розгорнула позицію, коли її виявили бомбери. Окупанти намагалися втекти, але від FPV не сховаєшся. Удар дрона спричинив відстріл ракети та серйозно пошкодив установку", – йдеться у дописі.

Бойову роботу виконали пілоти батальйону SIGNUM із 53 окремої механізованої бригади. У підрозділі уточнюють, що ураження сталося на Лиманському напрямку.

На відео показано, як "Солнцепек" тікає від БпЛА через ліс після того, як по ньому відпрацював дрон-бомбер.

"Влучання [з бомбера] було поруч, можливо, було пошкоджено машину – і він ["Солнцепек"] розвернувся", – розповіли на записі.

Згодом систему наздогнав український FPV-дрон – влучання спричинило спрацювання ракети "Солнцепеку", яка пролетіла поряд з машинами супроводу та здетонувала.

"Кумулятивним влученням був вражений двигун ракети, яка потім спрацювала. ТОС не був повністю знищений, але ми показали головне: ліс під контролем, кожен метр — під нашою обороною", – пояснили у бригаді.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепьок" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами у залпі 24 снаряди, здатними накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян. Упродовж війни "Солнцепьоки" неодноразово знищувалися Силами оборони.