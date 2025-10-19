Украинские защитники сильно повредили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовали Сухопутные войска ВСУ.

"Вражеская огнеметная система развернула позицию, когда ее обнаружили бомберы. Оккупанты пытались убежать, но от FPV не спрячешься. Удар дрона вызвал отстрел ракеты и серьезно повредил установку", – говорится в сообщении.

Боевую работу выполнили пилоты батальона SIGNUM из 53 отдельной механизированной бригады. В ее соцсетях уточняют, что поражение произошло на Лиманском направлении.

На видео показано, как "Солнцепек" убегает от БпЛА через лес после того, как по нему отработал дрон-бомбер.

"Попадание [с бомбера] было рядом, возможно, была повреждена машина – и он ["Солнцепек"] развернулся", – рассказали на записи.

Впоследствии систему догнал украинский FPV-дрон – попадание вызвало срабатывание ракеты "Солнцепека", которая пролетела рядом с машинами сопровождения и сдетонировала.

"Кумулятивным попаданием был поражен двигатель ракеты, которая потом сработала. ТОС не был полностью уничтожен, но мы показали главное: лес под контролем, каждый метр – под нашей обороной", – пояснили в бригаде.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами в залпе 24 снаряда, способными накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против русских. В течение войны "Солнцепеки" неоднократно уничтожались Силами обороны.