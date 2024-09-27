Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до трьох – фото

Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть перебувати люди

Наслідки удару (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Тіла двох людей дістали з-під завалів будівлі управління поліції в Кривому Розі, яку вранці 27 вересня росіяни атакували ракетою. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, з-під завалів адмінбудівлі дістали ще два тіла – чоловіка та жінки.

Кількість жертв удару росіян по місту зросло до трьох. Ще шість людей отримали поранення.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пошкоджено понад 20 приватних будинків, три багатоповерхівки, будівлю навчального закладу та 82 автомобілі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами, ймовірно, ще перебувають люди.

Уранці 27 вересня росіяни вдарили ракетою по будівлі районного управління поліції в Кривому Розі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 21 вересня окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу. Жертвами удару стали 12-річний хлопчик, а також двоє жінок.

Вночі 27 вересня армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих.

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