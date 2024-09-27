Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до трех – фото

Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди

Последствия удара (Фото: Днепропетровская ОВА)

Тела двух человек извлекли из-под завалов здания управления полиции в Кривом Роге, которое утром 27 сентября россияне атаковали ракетой. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, из-под завалов админздания достали еще два тела – мужчины и женщины.

Число жертв удара россиян по городу возросло до трех. Еще шесть человек получили ранения.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, повреждено более 20 частных домов, три многоэтажки, здание учебного заведения и 82 автомобиля.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами, вероятно, еще находятся люди.

Утром 27 сентября россияне ударили ракетой по зданию районного управления полиции в Кривом Роге.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на 21 сентября оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу. Жертвами удара стали 12-летний мальчик, а также две женщины.

Ночью 27 сентября армия России нанесла ракетный удар по Днепру. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

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