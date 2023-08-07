Одещина відкриває пляжний сезон. Вода у Чорному морі прийшла в норму – ОВА

На Одещині готуються до відкриття пляжного сезону, оскільки якість води в Чорному морі прийшла в норму. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Відкриваємо море до оксамитового сезону", – написав Кіпер.

За його інформацією, теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі.

"Однак на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам. Підписав розпорядження про підготовку доступу людей на пляжі", – написав голова Одеської ОВА.

Він підкреслив, що пляжі мають бути обладнані:

- захисними сітками, що виключають влучення мін;

- спостережно-рятувальними постами;

- буями;

- засобами гучної мови;

- наявними поблизу укриттями.

Кіпер написав, що до 17:00 10 серпня Одеський, Білгород-Дністровський та Ізмаїльський РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеського ОВА.

"Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів", – написав голова ОВА.

6 червня російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території;

Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила;

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії;

27 червня повідомлялося, що у Чорному морі, після підриву Росією Каховської ГЕС, фіксуються заморні явища, гинуть тварини та рослини.

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