Одещина відкриває пляжний сезон. Вода у Чорному морі прийшла в норму – ОВА
На Одещині готуються до відкриття пляжного сезону, оскільки якість води в Чорному морі прийшла в норму. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Відкриваємо море до оксамитового сезону", – написав Кіпер.
За його інформацією, теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі.
"Однак на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам. Підписав розпорядження про підготовку доступу людей на пляжі", – написав голова Одеської ОВА.
Він підкреслив, що пляжі мають бути обладнані:
- захисними сітками, що виключають влучення мін;
- спостережно-рятувальними постами;
- буями;
- засобами гучної мови;
- наявними поблизу укриттями.
Кіпер написав, що до 17:00 10 серпня Одеський, Білгород-Дністровський та Ізмаїльський РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеського ОВА.
"Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів", – написав голова ОВА.
- 6 червня російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території;
- Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила;
- 15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії;
- 27 червня повідомлялося, що у Чорному морі, після підриву Росією Каховської ГЕС, фіксуються заморні явища, гинуть тварини та рослини.
Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: змиті міни можуть опинитися на всіх узбережжях Чорного моря – ООН
Коментарі