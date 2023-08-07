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Одесская область открывает пляжный сезон. Вода в Черном море пришла в норму – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 19:24
Одесская область открывает пляжный сезон. Вода в Черном море пришла в норму – ОВА - Фото
Черное море (Скриншот видео)

В Одесской области готовятся к открытию пляжного сезона, поскольку качество воды в Черном море пришло в норму. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Открываем море к бархатному сезону", – написал Кипер.

По его информации, теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе.

"Однако на сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам. Подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляже", – написал глава Одесской ОВА.

Он подчеркнул, что пляжи должны быть оборудованы:

- защитными сетками, исключающими попадание мин;

- наблюдательно-спасательными постами;

- буями;

- средствами громкой речи;

- имеющимися вблизи укрытиями.

Кипер написал, что до 17:00 10 августа Одесский, Белгород-Днестровский и Измаильский РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к Одесскому ОВА.

"Те, кто не успеют, могут подать позже. Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесская область могла встречать туристов", – написал глава ОВА.

  • 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.
  • В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
  • 27 июня сообщалось, что в Черном море, после подрыва Россией Каховской ГЭС, фиксируются заморные явления, погибают животные и растения. 

Читайте также: Подрыв Каховской ГЭС: смытые мины могут оказаться на всех побережьях Черного моря – ООН

Наталья Медведева
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