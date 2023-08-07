Одесская область открывает пляжный сезон. Вода в Черном море пришла в норму – ОВА
В Одесской области готовятся к открытию пляжного сезона, поскольку качество воды в Черном море пришло в норму. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Открываем море к бархатному сезону", – написал Кипер.
По его информации, теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе.
"Однако на сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам. Подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляже", – написал глава Одесской ОВА.
Он подчеркнул, что пляжи должны быть оборудованы:
- защитными сетками, исключающими попадание мин;
- наблюдательно-спасательными постами;
- буями;
- средствами громкой речи;
- имеющимися вблизи укрытиями.
Кипер написал, что до 17:00 10 августа Одесский, Белгород-Днестровский и Измаильский РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к Одесскому ОВА.
"Те, кто не успеют, могут подать позже. Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесская область могла встречать туристов", – написал глава ОВА.
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