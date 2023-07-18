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Під Херсоном заарештовано контрактницю ЗСУ, вона "зливала" Росії дані про дрони – СБУ

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 14:42
Під Херсоном заарештовано контрактницю ЗСУ, вона
Фото - СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання зрадниці, яка служить у Збройних Силах Україна та "зливала" Росії інформацію про українські безпілотники у Херсонській області.

 
Правоохоронці зазначили, що фігуранткою виявилась контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується у Херсонській області й виконує бойові завдання на передовій.

"За вказівкою російської спецслужби зрадниця збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони. Насамперед ворога цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області", – повідомили в СБУ.

Також, за даними спецслужби, жінка намагалася зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції ЗСУ, відстежувала вогневі позиції ППО на території регіону.

"У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" її до РФ і видати російський паспорт", – повідомили в СБУ.

Жінку затримали на спробі отримання секретної інформації про українські військові об’єкти.

За даними слідства, контрактниця була дистанційно завербована на початку 2023-го кадровим співробітником ГРУ з позивним "Дімка". У поле зору російської спецслужби вона потрапила через підписку на різні групи військового спрямування у забороненій російській соцмережі "Вконтакте".

В СБУ повідомляють, що жінка передавала росіянам інформацію у вигляді електронних координат з фотографіями об’єктів.

Їй оголошено про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

  • 23 червня СБУ затримала старшого сержанта Збройних Сил, який нібито шпигував за українськими літаками.

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Оксана Житнюк
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