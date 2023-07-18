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Под Херсоном арестована контрактница ВСУ, она "сливала" России данные о дронах – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 14:42
Под Херсоном арестована контрактница ВСУ, она
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании предательницы, которая служит в Вооруженных Силах Украины и "сливала" России информацию об украинских беспилотниках в Херсонской области.

Правоохранители отметили, что фигуранткой оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в Херсонской области и выполняет боевые задания на передовой.

"По указанию российской спецслужбы предательница собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил безопасности и обороны. В первую очередь врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области", – сообщили в СБУ.

Также, по данным спецслужбы, женщина пыталась собрать максимум информации о возможных контрнаступательных операциях ВСУ, отслеживала огневые позиции ПВО на территории региона.

"В случае успешного выполнения вражеских задач оккупанты обещали "эвакуировать" ее в РФ и выдать российский паспорт", – сообщили в СБУ.

Женщину задержали на попытке получения секретной информации об украинских военных объектах.

По данным следствия, контрактница была дистанционно завербована в начале 2023-го кадровым сотрудником ГРУ с позывным "Димка". В поле зрения российской спецслужбы она попала из-за подписки на разные группы военного направления в запрещенной российской соцсети "Вконтакте".

В СБУ сообщают, что женщина передавала россиянам информацию в виде электронных координат с фотографиями объектов.

Ей объявлено о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Она находится под арестом, ей грозит пожизненное заключение.

  • 23 июня СБУ задержала старшего сержанта Вооруженных Сил, который якобы шпионил за украинскими самолетами.

Читайте также: СБУ: Блогер-агент ФСБ навел ракеты на дом в Николаеве и охотился на объекты в Закарпатье

Оксана Житнюк
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