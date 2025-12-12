Подвійний теракт у Києві: правоохоронці заявили про затримання виконавців – фото, відео

Трьох чоловіків затримано через шість годин після вибухів у Дарницькому районі, унаслідок яких загинув один нацгвардієць і ще три людини постраждали

Затримання осіб (Фото: Київська міська прокуратура)

Правоохоронці заявили про затримання "по гарячих слідах" трьох виконавців подвійного теракту в Дарницькому районі Києва 11 грудня. Про це повідомили в Національній поліції, Службі безпеки України та Київській міській прокуратурі.

Затримання відбулося в орендованій квартирі протягом шести годин після вчинення вибухів. Всі троє – громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей віком 23, 27 та 25 років.

За інформацією правоохоронців, чоловіки працювали в Києві різноробочими на будівництві.

Встановлено, що один із затриманих через Telegram отримав "замовлення" на виготовлення та встановлення вибухового пристрою за $1000. Замовник також надав інструкції з його виготовлення та гроші на придбання всіх необхідних компонентів.

Погодившись на виконання такого завдання, чоловік залучив двох знайомих. Придбавши всі компоненти та отримавши необхідні інструкції, на орендованій квартирі спільники виготовили вибухові пристрої та встановили їх у Дарницькому районі на території, яку патрулюють бійці Національної гвардії України.

Для трансляції та координації вибуху фігуранти встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу.

Обидва вибухи відбулися в промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії. Перший підрив стався, коли поруч із вибуховим пристроєм проходили двоє нацгвардійців. Унаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Наступний вибух стався під час прибуття на місце правоохоронців. Від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції.

Чоловікам готується повідомлення про підозру у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини (від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої).

Затримання осіб (Фото: Національна поліція / Facebook)

Затримання осіб (Фото: Національна поліція / Facebook)

Затримання осіб (Фото: Національна поліція / Facebook)

Затримання осіб (Фото: Національна поліція / Facebook)