Двойной теракт в Киеве: правоохранители заявили о задержании исполнителей – фото, видео

Трое мужчин задержаны через шесть часов после взрывов в Дарницком районе, в результате которых погиб один нацгвардеец и еще три человека пострадали

Правоохранители заявили о задержании "по горячим следам" трех исполнителей двойного теракта в Дарницком районе Киева 11 декабря. Об этом сообщили в Национальной полиции, Службе безопасности Украины и Киевской городской прокуратуре.

Задержание произошло в арендованной квартире в течение шести часов после совершения взрывов. Все трое – граждане Украины, уроженцы Одесской и Донецкой областей в возрасте 23, 27 и 25 лет.

По информации правоохранителей, мужчины работали в Киеве разнорабочими на стройке.

Установлено, что один из задержанных через Telegram получил "заказ" на изготовление и установку взрывного устройства за $1000. Заказчик также предоставил инструкции по его изготовлению и деньги на приобретение всех необходимых компонентов.

Согласившись на выполнение такого задания, мужчина привлек двух знакомых. Приобретя все компоненты и получив необходимые инструкции, на съемной квартире сообщники изготовили взрывные устройства и установили их в Дарницком районе на территории, которую патрулируют бойцы Национальной гвардии Украины.

Для трансляции и координации взрыва фигуранты установили вблизи места теракта мобильные телефоны, которые в режиме онлайн передавали видео врагу.

Оба взрыва произошли на промзоне, которую патрулировали сотрудники Нацгвардии. Первый подрыв произошел, когда рядом со взрывным устройством проходили двое нацгвардейцев. В результате один из них погиб, а другой военнослужащий и охранник локации получили травмы различной степени тяжести.

Следующий взрыв произошел во время прибытия на место правоохранителей. От взрыва пострадали еще двое сотрудников полиции.

Мужчинам готовится сообщение о подозрении в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека (от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой).

