РФ атакувала критичну інфраструктуру Житомирської області: виникли пожежі, поранено людей

Гасіння пожежі (Фото: ДСНС)

У ніч проти неділі, 11 січня, росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури Житомирської області. Про це повідомив глава Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, внаслідок ударів травмовано двох працівників. Вони отримали травми середнього ступеня важкості та були доставлені до медичного закладу.

Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної наразі триває.

Раніше командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомило, що вночі росіяни спрямували на Україну 154 БпЛА, близько 110 з них – "шахеди".

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 125 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях.

У ніч проти 10 січня росіяни атакували Дніпропетровську область. Є постраждалі, фіксувалися перебої з електропостачанням.

Зранку в той самий день Росія завдала удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі.