РФ атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: возникли пожары, ранены люди

Тушение пожара (Фото: ГСЧС)

В ночь на воскресенье, 11 января, россияне атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирской области. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, в результате ударов травмированы двое работников. Они получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Также возникли пожары, тушение которых осложнялось повторными воздушными тревогами. Один из пожаров спасатели ликвидировали, тушение еще одного пока продолжается.

Ранее командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что ночью россияне направили на Украину 154 БпЛА, около 110 из них – "шахеды".

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты или подавлены 125 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых на двух локациях.

В ночь на 10 января россияне атаковали Днепропетровскую область. Есть пострадавшие, фиксировались перебои с электроснабжением.

Утром в тот же день Россия нанесла удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе.