Росія вдарила по блокпосту у Херсоні: загинув поліцейський, ще один – поранений

У місті та області за добу загалом загинули дві особи, ще шестеро поранені

Обстріли в Херсоні та області (Фото: Нацполіція)

Вранці 29 вересня Росія обстріляла Херсон та область. Загинув поліцейський та мирний житель, є поранені, повідомила Нацполіція.

Росіяни вдарили некерованими ракетами по прибережних територіях Корабельного району Херсона. Під обстріл потрапив блокпост.

Внаслідок ворожої атаки на місці загинув 40-річний працівник поліції. 21-річний поліцейський отримав мінно-вибухову травму та контузії, його госпіталізували.

У Білозерці загинув місцевий 74-річний житель, який підняв невідомий предмет із землі, а той здетонував. Чоловік помер у лікарні, його 72-річна дружина також постраждала.

У Біляївці російські військові атакували FPV-дроном автомобіль, внаслідок чого постраждав 58-річний чоловік. А в Дніпровському районі Херсона росіяни скинули вибухівку з дрона на приватний будинок, в результаті був травмований 46-річний чоловік.

Також по допомогу медиків зверталися дві мешканки Білозерки, які постраждали від обстрілів у попередні дні.

Обстріли в Херсоні та області (Фото: Нацполіція)

Обстріли в Херсоні та області (Фото: Нацполіція)