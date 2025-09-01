У Херсоні росіяни атакували дроном авто патрульної поліції – є троє постраждалих
31 серпня російська армія дроном атакували службовий автомобіль поліціянтів, які патрулювали житлові квартали у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомляє Головне управління поліції області.
Внаслідок атаки водій втратив керування та врізався у дерево. Троє правоохоронців віком 23, 25 і 42 роки отримали мінно-вибухові травми, струс головного мозку, контузії, забої та садна.
Автівка внаслідок удару пошкоджена, повідомили в поліції.
- 26 серпня повідомлялося, що росіяни активно б’ють дронами по трасі Херсон – Миколаїв. Її можуть перекривати, а мешканців закликають уникати поїздок цим маршрутом.
- На цій же трасі російські війська 25 серпня атакували дроном авто органів прокуратури. Внаслідок удару постраждало двоє працівників.
- Загалом Росія не вперше атакує працівників державних структур. Раніше під ударами опинялися рятувальники. Зокрема, у ніч проти 5 червня окупанти обстріляли надзвичайників, які гасили пожежу в Слов’янську.
