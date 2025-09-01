У Херсоні росіяни атакували дроном авто патрульної поліції – є троє постраждалих

Авто патрульної поліції (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

31 серпня російська армія дроном атакували службовий автомобіль поліціянтів, які патрулювали житлові квартали у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомляє Головне управління поліції області.

Внаслідок атаки водій втратив керування та врізався у дерево. Троє правоохоронців віком 23, 25 і 42 роки отримали мінно-вибухові травми, струс головного мозку, контузії, забої та садна.

Автівка внаслідок удару пошкоджена, повідомили в поліції.