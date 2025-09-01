В Херсоне россияне атаковали дроном авто патрульной полиции – есть трое пострадавших
31 августа российская армия дроном атаковали служебный автомобиль полицейских, которые патрулировали жилые кварталы в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщает Главное управление полиции области.
В результате атаки водитель потерял управление и врезался в дерево. Трое правоохранителей в возрасте 23, 25 и 42 года получили минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга, контузии, ушибы и ссадины.
Автомобиль в результате удара поврежден, сообщили в полиции.
- 26 августа сообщалось, что россияне активно бьют дронами по трассе Херсон – Николаев. Ее могут перекрывать, а жителей призывают избегать поездок по этому маршруту.
- На этой же трассе российские войска 25 августа атаковали дроном авто органов прокуратуры. В результате удара пострадали двое работников.
- В целом Россия не впервые атакует работников государственных структур. Ранее под ударами оказывались спасатели. В частности, в ночь на 5 июня оккупанты обстреляли чрезвычайников, тушивших пожар в Славянске.
