В Херсоне россияне атаковали дроном авто патрульной полиции – есть трое пострадавших

Авто патрульной полиции (Иллюстративное фото: wikipedia.org)

31 августа российская армия дроном атаковали служебный автомобиль полицейских, которые патрулировали жилые кварталы в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщает Главное управление полиции области.

В результате атаки водитель потерял управление и врезался в дерево. Трое правоохранителей в возрасте 23, 25 и 42 года получили минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга, контузии, ушибы и ссадины.

Автомобиль в результате удара поврежден, сообщили в полиции.