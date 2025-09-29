Россия ударила по блокпосту в Херсоне: погиб полицейский, еще один – ранен
Утром 29 сентября Россия обстреляла Херсон и область. Погиб полицейский и мирный житель, есть раненые, сообщила Нацполиция.
Россияне ударили неуправляемыми ракетами по прибрежным территориям Корабельного района Херсона. Под обстрел попал блокпост.
В результате вражеской атаки на месте погиб 40-летний сотрудник полиции. 21-летний полицейский получил минно-взрывную травму и контузии, его госпитализировали.
В Белозерке погиб местный 74-летний житель, который поднял неизвестный предмет с земли, а тот сдетонировал. Мужчина скончался в больнице, его 72-летняя жена также пострадала.
В Беляевке российские военные атаковали FPV-дроном автомобиль, в результате чего пострадал 58-летний мужчина. А в Днепровском районе Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на частный дом, вследствие этого был травмирован 46-летний мужчина.
Также за помощью медиков обращались две жительницы Белозерки, которые пострадали от обстрелов в предыдущие дни.
- 1 сентября в Херсоне россияне атаковали дроном авто патрульной полиции, в результате чего пострадали трое правоохранителей.
- 21 сентября в Черниговской области Россия нанесла повторный удар по полиции и медикам. Повреждены служебные авто обеих служб.
