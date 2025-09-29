Россия ударила по блокпосту в Херсоне: погиб полицейский, еще один – ранен

В городе и области за сутки в целом погибли два человека, еще шестеро ранены

Обстрелы в Херсоне и области (Фото: Нацполиция)

Утром 29 сентября Россия обстреляла Херсон и область. Погиб полицейский и мирный житель, есть раненые, сообщила Нацполиция.

Россияне ударили неуправляемыми ракетами по прибрежным территориям Корабельного района Херсона. Под обстрел попал блокпост.

В результате вражеской атаки на месте погиб 40-летний сотрудник полиции. 21-летний полицейский получил минно-взрывную травму и контузии, его госпитализировали.

В Белозерке погиб местный 74-летний житель, который поднял неизвестный предмет с земли, а тот сдетонировал. Мужчина скончался в больнице, его 72-летняя жена также пострадала.

В Беляевке российские военные атаковали FPV-дроном автомобиль, в результате чего пострадал 58-летний мужчина. А в Днепровском районе Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на частный дом, вследствие этого был травмирован 46-летний мужчина.

Также за помощью медиков обращались две жительницы Белозерки, которые пострадали от обстрелов в предыдущие дни.

