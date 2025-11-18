Росія вдарила по Городні на Чернігівщині: загинули дві жінки – фото
Фото: ДСНС

У ніч проти 18 листопада окупанти масовано атакували "шахедами" місто Городня Чернігівської області, унаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Росіяни атакували місто опівночі.

Загинули жінки 75 і 72 років. Також пошкоджено домівки, є влучання у будівлю непрацюючого підприємства, виникли пожежі.

Росія вдарила по Городні на Чернігівщині: загинули дві жінки – фото
Росія вдарила по Городні на Чернігівщині: загинули дві жінки – фото
Росія вдарила по Городні на Чернігівщині: загинули дві жінки – фото
Росія вдарила по Городні на Чернігівщині: загинули дві жінки – фото
Росія вдарила по Городні на Чернігівщині: загинули дві жінки – фото
  • Також у ніч проти 18 листопада Росія вгатила ракетами по Берестину: вбила неповнолітню, ще дев'ять людей постраждали.
  • Дніпро уночі масовано атакували "шахеди": дві людини постраждали, виникли пожежі, зокрема горіла будівля Суспільного, пошкоджено депо Укрзалізниці, вокзал і інфраструктуру.
обстрілБПЛАчернігівська областьшахедгородня