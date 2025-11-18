Росія вдарила по Городні на Чернігівщині: загинули дві жінки – фото
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
У ніч проти 18 листопада окупанти масовано атакували "шахедами" місто Городня Чернігівської області, унаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Росіяни атакували місто опівночі.
Загинули жінки 75 і 72 років. Також пошкоджено домівки, є влучання у будівлю непрацюючого підприємства, виникли пожежі.
