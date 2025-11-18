Россия ударила по Городне в Черниговской области: погибли две женщины – фото
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 18 ноября оккупанты массированно атаковали "шахедами" город Городня Черниговской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Россияне атаковали город в полночь.
Погибли женщины 75 и 72 лет. Также повреждены дома, есть попадания в здание неработающего предприятия, возникли пожары.
- Также в ночь на 18 ноября Россия ударила ракетами по Берестину: убила несовершеннолетнюю, еще девять человек пострадали.
- Днепр ночью массированно атаковали "шахеды": два человека пострадали, возникли пожары, в частности горело здание Суспільного, повреждено депо Укрзалізниці, вокзал и инфраструктура.
