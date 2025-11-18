Россия ударила по Городне в Черниговской области: погибли две женщины – фото

Россияне ударили по неработающему предприятию и домам гражданских в Черниговской области

Фото: ГСЧС

В ночь на 18 ноября оккупанты массированно атаковали "шахедами" город Городня Черниговской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Россияне атаковали город в полночь.

Погибли женщины 75 и 72 лет. Также повреждены дома, есть попадания в здание неработающего предприятия, возникли пожары.