Россия ударила по Городне в Черниговской области: погибли две женщины – фото
Фото: ГСЧС

В ночь на 18 ноября оккупанты массированно атаковали "шахедами" город Городня Черниговской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Россияне атаковали город в полночь.

Погибли женщины 75 и 72 лет. Также повреждены дома, есть попадания в здание неработающего предприятия, возникли пожары.

Россия ударила по Городне в Черниговской области: погибли две женщины – фото
Россия ударила по Городне в Черниговской области: погибли две женщины – фото
Россия ударила по Городне в Черниговской области: погибли две женщины – фото
Россия ударила по Городне в Черниговской области: погибли две женщины – фото
Россия ударила по Городне в Черниговской области: погибли две женщины – фото
  • Также в ночь на 18 ноября Россия ударила ракетами по Берестину: убила несовершеннолетнюю, еще девять человек пострадали.
  • Днепр ночью массированно атаковали "шахеды": два человека пострадали, возникли пожары, в частности горело здание Суспільного, повреждено депо Укрзалізниці, вокзал и инфраструктура.
обстрелБПЛАчерниговская областьшахедгородня