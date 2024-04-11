Росія завдає ударів по Харкову
Харків (Фото - сайт міськради)

Вдень 11 квітня Росія влаштувала черговий обстріл Харкова. Про це повідомили місцеві правоохоронці і влада.

О 12:57 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 14:25 глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про удар росіян по Харкову, через кілька хвилин – про другий.

Поліція Харківської області теж повідомила про вибухи у місті і закликала людей не залишати укриття до відбою повітряної тривоги, а також повідомляти про влучання ворожих снарядів і постраждалих на спецлінію 102.

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