Росія завдає ударів по Харкову

У місті лунають вибухи, людей просять бути в укриттях

Харків (Фото - сайт міськради)

Вдень 11 квітня Росія влаштувала черговий обстріл Харкова. Про це повідомили місцеві правоохоронці і влада.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

О 12:57 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 14:25 глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про удар росіян по Харкову, через кілька хвилин – про другий.

Поліція Харківської області теж повідомила про вибухи у місті і закликала людей не залишати укриття до відбою повітряної тривоги, а також повідомляти про влучання ворожих снарядів і постраждалих на спецлінію 102.

У ніч проти 11 квітня Росія вчергове запустила по Україні крилаті ракети і дронами-камікадзе. Війська РФ атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох регіонах України. Трипільську ТЕС у Київській області повністю зруйновано.

Українськими силами ППО було знищено 57 повітряних цілей із 82.

Читайте також: Кулеба про нічну атаку по Україні: Зараз для Patriot немає іншого місця