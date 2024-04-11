Россия наносит удары по Харькову

В городе раздаются взрывы, людей просят быть в укрытиях

Харьков (Фото: Харьковский горсовет)

Днем 11 апреля Россия устроила очередной обстрел Харькова. Об этом сообщили местные правоохранители и власти.

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В 12:57 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 14:25 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об ударе россиян по Харькову, через несколько минут – о втором.

Полиция Харьковской области также сообщила о взрывах в городе и призвала людей не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги, а также сообщать о попадании вражеских снарядов и о пострадавших на спецлинию 102.

В ночь на 11 апреля Россия в очередной раз запустила по Украине крылатые ракеты и дронами-камикадзе. Войска РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины. Трипольская ТЭС в Киевской области полностью разрушена.

Украинскими силами ПВО было уничтожено 57 воздушных целей из 82.

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