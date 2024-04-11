Россия наносит удары по Харькову
Харьков (Фото: Харьковский горсовет)

Днем 11 апреля Россия устроила очередной обстрел Харькова. Об этом сообщили местные правоохранители и власти.

В 12:57 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 14:25 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об ударе россиян по Харькову, через несколько минут – о втором.

Полиция Харьковской области также сообщила о взрывах в городе и призвала людей не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги, а также сообщать о попадании вражеских снарядов и о пострадавших на спецлинию 102.

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