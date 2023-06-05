Росія обстрілює Харків ракетами: "прильоти" в центрі та у Слобідьскому районі

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Пізно ввечері 5 червня Росія в черговий раз почала обстрілювати Харків ракетами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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"Харків під ракетним ударом. Містяни чують вибухи – щонайменше пролунало кілька", – повідомив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів, і закликав людей перебувати в укриттях.

Повітряну тривогу у Харківській області оголошено з 23:24. Про обстріл Синєгубов повідомив о 23:28. Тривогу наразі також оголошено у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.

За сьогодні це вже третя атака РФ на Харківщину. Близько 17:40 росіяни вдарили з РСЗВ "Смерч" по Балаклії: одна людина загинула, дев'ятеро отримали поранення.

У Куп'янському районі через удари армії РФ було пошкоджено трубопровід з аміаком. Проведені згодом заміри показали, що наявність аміаку у повітрі відсутня.

ДОПОВНЕНО О 00:00. Синєгубов повідомив, що зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо, росіяни били ракетами С-300. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Терехов теж написав про "прильоти" в центрі Харкова та у Слобідьскому районі.

Красномовна реакція харків'янина на чергові обстріли окупантів:

Росія регулярно обстрілює Харків та область, застосовуючи переважно комплекси С-300 або РСЗВ, якими вона може "дістати" до цих прифронтових територій.

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