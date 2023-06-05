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Россия обстреливает Харьков ракетами

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 23:38
Россия обстреливает Харьков ракетами - Фото
Харків (Фото - сайт міськради)

Поздно вечером 5 июня Россия в очередной раз начала обстреливать Харьков ракетами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Харьков под ракетным ударом. Горожане слышат взрывы – по меньшей мере раздалось несколько", – сообщил Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тоже сообщил, что оккупанты наносят удары, и призвал людей находиться в укрытиях.

Воздушная тревога в Харьковской области объявлена с 23:24. Об обстреле Синегубов сообщил в 23:28. Тревога сейчас также объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

За сегодня это уже третья атака РФ на Харьковскую область. Около 17:40 россияне ударили из РСЗО "Смерч" по Балаклее: один человек погиб, девять человек получили ранения.

В Купянском районе из-за ударов армии РФ был поврежден трубопровод с аммиаком. Проведенные вскоре замеры показали, что наличие аммиака в воздухе отсутствует.

  • Россия регулярно обстреливает Харьков и область, применяя преимущественно комплексы С-300 или РСЗО, которыми она может "достать" до этих прифронтовых территорий.
Оксана Житнюк
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войнаХарьков
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