СБУ: У Харкові затримано військового, який наводив ракети на свою бригаду й готувався втекти у РФ

Чоловіку оголошено про підозру в державній зраді, йому загрожує довічне позбавлення волі

Підозрюваний (Фото: СБУ)

У Харкові правоохоронці затримали 45-річного нещодавно мобілізованого військовослужбовця, який, за версією слідства, збирав для росіян дані про наслідки ракетних ударів та місця дислокації Сил оборони. Про це повідомили Служба безпеки України та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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Йому оголошено про підозру в державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними СБУ, у серпні цього року чоловіка дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ. За вказівкою окупантів він мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів бригади, в якій він служив.

В обмін на це російська спецслужба обіцяла "евакуювати" чоловіка до Росії, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України. Для наведення вогню він позначив "потрібні" локації на мапі та відправив відповідний скриншот своєму російському куратору.

Також чоловік провів дорозвідку поблизу бойових позицій української протиповітряної оборони, яку окупанти сподівалися "обійти" під час ракетної атаки, заявили в СБУ.

За інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом він мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього "коридор" для переходу лінії фронту.

Правоохоронці спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії чоловіка, то затримали його на етапі підготовки до втечі в Росію. Крім того, під час спецоперації СБУ провела заходи для убезпечення позицій ЗСУ, що повністю зірвало плани агресора.

Під час обшуку у підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.

У прокуратурі уточнили, що чоловік збирав і передавав окупантам інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації особового складу й військової техніки ЗСУ, місцеперебування органів влади та органів військового управління. Ці дані окупанти використовували для планування бойових завдань, зокрема із залученням диверсійно-розвідувальних груп.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

19 серпня СБУ заявила про знешкодження агентурної мережі Росії, до складу якої входили чинний та колишні правоохоронці.

17 вересня СБУ повідомила про викриття у Запоріжжі агентурної групи Росії, до якої входила працівниця оборонного підприємства.

18 вересня СБУ повідомила про затримання офіцера ЗСУ, який здавав росіянам місця дислокації Сил оборони.

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