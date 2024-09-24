СБУ: Задержан военный, который наводил ракеты на свою бригаду и готовился сбежать в Россию

Мужчине объявлено о подозрении в государственной измене, ему грозит пожизненное лишение свободы

Подозреваемый (Фото: СБУ)

В Харькове правоохранители задержали 45-летнего недавно мобилизованного военнослужащего, который, по версии следствия, собирал для россиян данные о последствиях ракетных ударов и местах дислокации Сил обороны. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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Ему объявлено о подозрении в государственной измене. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным СБУ, в августе этого года мужчину дистанционно завербовала военная разведка РФ. По указанию оккупантов он должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений бригады, в которой он служил.

В обмен на это российская спецслужба обещала "эвакуировать" мужчину в Россию, где он планировал вступить во вражеское войско и воевать против Украины. Для наведения огня он обозначил "нужные" локации на карте и отправил соответствующий скриншот своему российскому куратору.

Также мужчина провел доразведку вблизи боевых позиций украинской противовоздушной обороны, которую оккупанты надеялись "обойти" во время ракетной атаки, заявили в СБУ.

По инструкции военной разведки РФ перед вражеским обстрелом он должен был прибыть в определенное место на передовой, а оккупанты – создать для него "коридор" для перехода линии фронта.

Правоохранители сработали на опережение и как только задокументировали преступные действия мужчины, сразу задержали его на этапе подготовки к побегу в Россию. Кроме того, в ходе спецоперации СБУ провела меры по обеспечению безопасности позиций ВСУ, что полностью сорвало планы агрессора.

В ходе обыска у подозреваемого изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.

В прокуратуре уточнили, что мужчина собирал и передавал оккупантам информацию о последствиях ракетных ударов, местах дислокации личного состава и военной техники ВСУ, местонахождении органов власти и органов военного управления. Эти данные оккупанты использовали для планирования боевых задач, в том числе с привлечением диверсионно-разведывательных групп.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

19 августа СБУ заявила об обезвреживании агентурной сети России, в состав которой входили действующий и бывшие правоохранители.

17 сентября СБУ сообщила о разоблачении в Запорожье агентурной группы России, в которую входила сотрудница оборонного предприятия.

18 сентября СБУ сообщила о задержании офицера ВСУ, сдававшего россиянам места дислокации Сил обороны.

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