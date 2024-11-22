СБУ: У Миколаєві працівник облтеплоенерго коригував російські удари по місту
У Миколаєві правоохоронці затримали працівника облтеплоенерго, який, за версією слідства, працював на російську Федеральну службу безпеки. Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними СБУ, 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів Росії по Миколаєву.
До "уваги" агресора він потрапив через свої проросійські коментарі у Telegram-каналах. Після інструктажу ФСБ він розвідував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.
Щоб виявити потенційні "цілі", чоловік на власному авто об’їжджав територію Миколаєва та прилеглих районів і приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли бути українські захисники.
Також він намагався наосліп випитувати потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих під виглядом побутових розмов. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із Telegram-каналом, через який він "спілкувався" з ФСБ.
Йому оголошено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України.
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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