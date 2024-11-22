СБУ: В Николаеве работник облтеплоэнерго корректировал российские удары по городу
В Николаеве правоохранители задержали работника облтеплоэнерго, который, по версии следствия, работал на российскую Федеральную службу безопасности. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным СБУ, 43-летний техработник местного облтеплоэнерго готовил координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов России по Николаеву.
В поле зрения агрессора он попал из-за своих пророссийских комментариев в Telegram-каналах. После инструктажа ФСБ он разведывал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны.
Чтобы выявить потенциальные "цели", мужчина на собственном авто объезжал территорию Николаева и близлежащих районов и скрыто фиксировал объекты, где, по его мнению, могли быть украинские защитники.
Также он пытался вслепую выпытывать нужную ему информацию у своих коллег и знакомых под видом бытовых разговоров. Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с Telegram-каналом, через который он "общался" с ФСБ.
Ему объявлено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины.
Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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