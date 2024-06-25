Скандал із Тищенком. Встановлено причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі

20 червня у Дніпрі чоловіки у балаклавах та камуфляжі завдали ексвійськовому Павлову тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки

Фото: Нацполіція

Поліція заявила, що встановила осіб, причетних до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового у Дніпрі. Йдеться про інцидент 20 червня, в якому фігурував нардеп Микола Тищенко.

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Правоохоронці повідомили, що вже затримали одного з активних учасників подій. Слідчі та розшукові заходи проводились на території пʼяти областей.

Як зазначили в поліції, 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького чоловіки у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдали потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.

Тоді правоохоронці почали два кримінальні провадження – про незаконне позбавлення волі та катування.

Одразу після скоєння злочину поліціянти допитали потерпілого та свідків події. Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетними декілька осіб, їхні особи встановлено.

Одного з активних учасників подій затримали, під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено речові докази, зокрема зброю та одяг.

В поліції додали, що в результаті опрацювання доказів "була визначена процесуальна роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях".

20 червня у мережі з'явилось відео із Дніпра – люди у формі та балаклавах напали на ексбійця Kraken – Дмитра (Сина) Павлова, який був із немовлям у візочку. У місцевих Telegram-каналах писали, що невідомі могли бути охороною Тищенка – той приїздив у Дніпро, щоб "боротись із нелегальними офісами та ботофермами".

Сам Тищенко згодом заявив, що Павлов нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі і нібито намагався зірвати слідчі дії.

25 червня Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця.

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