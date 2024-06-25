Скандал с Тищенко. Установлены причастные к нападению на экс-военного в Днепре

20 июня в Днепре мужчины в балаклавах и камуфляже нанесли экс-военному Павлову телесные повреждения и надели наручники

Фото: Нацполиция

Полиция заявила, что установила лиц, причастных к пыткам и незаконному лишению свободы экс-военного в Днепре. Речь идет об инциденте 20 июня, в котором фигурировал нардеп Николай Тищенко.

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Правоохранители сообщили, что уже задержан один из активных участников событий. Следственные и розыскные мероприятия проводились на территории пяти областей.

Как отметили в полиции, 20 июня на проспекте Дмитрия Яворницкого мужчины в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков нанесли потерпевшему телесные повреждения и надели наручники.

Тогда правоохранители начали два уголовных производства – о незаконном лишении свободы и о пытках.

Сразу после совершения преступления полицейские допросили потерпевшего и свидетелей происшествия. Установлено, что к совершению уголовных правонарушений могут быть причастны несколько человек, их лица установлены.

Один из активных участников событий задержан, во время обысков по местам жительства фигурантов изъяты вещественные доказательства, в том числе оружие и одежда.

В полиции добавили, что в результате обработки доказательств "была определена процессуальная роль в преступлении участвовавшего в событиях народного депутата".

20 июня в сети появилось видео из Днепра – люди в форме и балаклавах напали на экс-бойца Kraken – Дмитрия (Сына) Павлова, который был с младенцем в коляске. В местных Telegram-каналах писали, что неизвестные могли быть охраной Тищенко – тот приезжал в Днепр, чтобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами".

Сам Тищенко впоследствии заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре и якобы пытался сорвать следственные действия.

25 июня Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего.

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