Скандал с Тищенко. Установлены причастные к нападению на экс-военного в Днепре
Полиция заявила, что установила лиц, причастных к пыткам и незаконному лишению свободы экс-военного в Днепре. Речь идет об инциденте 20 июня, в котором фигурировал нардеп Николай Тищенко.
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Правоохранители сообщили, что уже задержан один из активных участников событий. Следственные и розыскные мероприятия проводились на территории пяти областей.
Как отметили в полиции, 20 июня на проспекте Дмитрия Яворницкого мужчины в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков нанесли потерпевшему телесные повреждения и надели наручники.
Тогда правоохранители начали два уголовных производства – о незаконном лишении свободы и о пытках.
Сразу после совершения преступления полицейские допросили потерпевшего и свидетелей происшествия. Установлено, что к совершению уголовных правонарушений могут быть причастны несколько человек, их лица установлены.
Один из активных участников событий задержан, во время обысков по местам жительства фигурантов изъяты вещественные доказательства, в том числе оружие и одежда.
В полиции добавили, что в результате обработки доказательств "была определена процессуальная роль в преступлении участвовавшего в событиях народного депутата".
- 20 июня в сети появилось видео из Днепра – люди в форме и балаклавах напали на экс-бойца Kraken – Дмитрия (Сына) Павлова, который был с младенцем в коляске. В местных Telegram-каналах писали, что неизвестные могли быть охраной Тищенко – тот приезжал в Днепр, чтобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами".
- Сам Тищенко впоследствии заявил, что Павлов якобы связан с мошеннической ботофермой в Днепре и якобы пытался сорвать следственные действия.
- 25 июня Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего.
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