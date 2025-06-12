Теракт у Рівному 20 березня. СБУ повідомила про затримання причетних та розкрила деталі

Служба безпеки України (Фото: пресслужба СБУ)

Правоохоронці затримали низку осіб, причетних до теракту в Рівному наприкінці березня цього року. Серед них є неповнолітні. Про це повідомила Служба безпеки України.

Спецслужбі вдалося ідентифікувати три групи осіб, які виконували завдання Росії. Встановлено, що окупанти планували здійснити теракт проти працівників районного управління поліції у Рівному, коли поблизу підрозділу перебуватиме велика кількість правоохоронців. Однак через збіг обставин саморобний вибуховий пристрій здетонував завчасно.

СБУ встановила та затримала людину, яка виготовила на замовлення Росії вибухівку, що здетонувала в автомобілі. Цією людиною виявився 41-річний наркозалежний житель Рівного, який шукав "швидкі" заробітки в Telegram, де і був завербований російською спецслужбою.

Для виконання замовлення чоловік залучив ще трьох мешканців Рівного, які допомагали йому знайти та придбати необхідні компоненти до вибухового пристрою.

За наданими від окупантів інструкціями, чоловік виготовив механізм дистанційного підриву з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Він активував вибухівку, замаскувавши її у металеву коробку для алкогольного напою, та залишив у схроні, а геолокацію скинув російському куратору.

Російські спецслужбісти, щоб "замести" сліди, залучили ще двох 16-річних дівчат з Рівного. Неповнолітні забрали активований вибуховий пристрій зі схрону та згідно з "планом" замаскували під подарунок.

В одному з найбільш відвідуваних торговельних центрів Рівного вони вже активований вибуховий пристрій спакували в подарунковий папір та перемістили через усе місто для передання невідомому їм чоловіку, на якого вказав "куратор".

Ним виявися житель Харкова, якого спецслужби РФ "наосліп" залучили до безпосереднього виконання теракту.

Чоловік, шукаючи "легких заробітків" у Telegram, познайомився з представником російської спецслужби, який пообіцяв йому гроші за виконане завдання.

Згідно з "планом" він приїхав до Рівного та орендував в обласному центрі квартиру. Месенджером отримав від російського куратора місце, де він забрав у двох дівчат "подарунок", який мав завезти до управління поліції. Для цього він скористався послугами таксі.

У момент, коли харків’янин перебував у таксі, на мобільний телефон, що був під’єднаний до вибухівки, прийшло випадкове сповіщення, яке спричинило детонацію вибухового пристрою. Унаслідок вибуху водій таксі та пасажир зазнали поранень.

Чоловіку, який виготовив вибухівку, оголосили про підозру за трьома статтями (теракт, незаконне поводження з вибуховими речовинами, незаконне виготовлення вибухового пристрою).

16-річній рівнянці, яка брала безпосередню участь у теракті, повідомлено про підозру в незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

Зараз вирішується питання повідомлення про підозру іншим особам, причетним до теракту.