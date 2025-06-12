Теракт в Ровно 20 марта. СБУ сообщила о задержании причастных и раскрыла детали

Служба безопасности Украины (Фото: пресс-служба СБУ)

Правоохранители задержали ряд лиц, причастных к теракту в Ровно в конце марта этого года. Среди них есть несовершеннолетние. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Спецслужбе удалось идентифицировать три группы лиц, выполнявших задания России. Установлено, что оккупанты планировали совершить теракт против работников районного управления полиции в Ровно, когда вблизи подразделения будет находиться большое количество правоохранителей. Однако по стечению обстоятельств самодельное взрывное устройство сдетонировало раньше времени.

СБУ установила и задержала человека, который изготовил по заказу России взрывчатку, сдетонировавшую в автомобиле. Им оказался 41-летний наркозависимый житель Ровно, который искал "быстрые" заработки в Telegram, где и был завербован российской спецслужбой.

Для выполнения заказа мужчина привлек еще троих жителей Ровно, которые помогали ему найти и приобрести необходимые компоненты взрывного устройства.

По предоставленным от оккупантов инструкциям мужчина изготовил механизм дистанционного подрыва с удаленным доступом для российских спецслужбистов. Он активировал взрывчатку, замаскировав ее в металлическую коробку для алкогольного напитка и оставил в тайнике, а геолокацию сбросил российскому куратору.

Российские спецслужбы, чтобы "замести" следы, привлекли еще двух 16-летних девушек из Ровно. Несовершеннолетние забрали активированное взрывное устройство из тайника и согласно "плану" замаскировали под подарок.

В одном из самых посещаемых торговых центров Ровно они уже активированное взрывное устройство упаковали в подарочную бумагу и переместили через весь город для передачи неизвестному мужчине, на которого указал "куратор".

Им оказался житель Харькова, которого спецслужбы РФ "втемную" привлекли к непосредственному исполнению теракта.

Мужчина, который искал "легкие заработки" в Telegram, познакомился с представителем российской спецслужбы, он пообещал ему деньги за выполненное задание.

Согласно "плану" он приехал в Ровно и арендовал в областном центре квартиру. По мессенджеру он получил от российского куратора место, где забрал у двух девушек "подарок", который должен был завезти в управление полиции. Для этого он воспользовался услугами такси.

В момент, когда харьковчанин находился в такси, на мобильный телефон, подключенный к взрывчатке, пришло случайное сообщение, повлекшее детонацию взрывного устройства. В результате взрыва водитель такси и пассажир получили ранения.

Мужчине, изготовившему взрывчатку, объявили о подозрении по трем статьям (теракт, незаконное обращение со взрывчатыми веществами, незаконное изготовление взрывного устройства).

16-летней жительнице Ровно, принимавшей непосредственное участие в теракте, сообщено о подозрении в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении другим лицам, причастным к теракту.