У Фастові сталася стрілянина: є загиблий та поранений

У результаті конфлікту загинув 28-річний чоловік, його батька поранено

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Фастові Київської області поліція затримала чоловіка, який стріляв у людей. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

У неділю, 31 серпня, до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину на одній із вулиць Фастова. Поліціянти встановили, що між затриманим та ще двома чоловіками – батьком та сином – стався конфлікт.

Нападник поїхав додому, взяв зброю та повернувся до опонентів, здійснивши декілька пострілів у чоловіків.

Свідком конфлікту став начальник відділу превенції поліції Фастівського району, який перебував поза службою. Він негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу для поранених. Унаслідок події 28-річний потерпілий помер у лікарні, його батькові надається медична допомога.

Поліція затримала 53-річного нападника. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, умисне вбивство, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами.