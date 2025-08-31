У Фастові сталася стрілянина: є загиблий та поранений
У Фастові Київської області поліція затримала чоловіка, який стріляв у людей. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
У неділю, 31 серпня, до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину на одній із вулиць Фастова. Поліціянти встановили, що між затриманим та ще двома чоловіками – батьком та сином – стався конфлікт.
Нападник поїхав додому, взяв зброю та повернувся до опонентів, здійснивши декілька пострілів у чоловіків.
Свідком конфлікту став начальник відділу превенції поліції Фастівського району, який перебував поза службою. Він негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу для поранених. Унаслідок події 28-річний потерпілий помер у лікарні, його батькові надається медична допомога.
Поліція затримала 53-річного нападника. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, умисне вбивство, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами.
