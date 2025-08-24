В Дніпропетровської області поліція застрелила чоловіка, який напав з ножем на людей

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Дніпропетровській області поліція відкрила вогонь по чоловікові, який напав з ножем на людей та спричинив пожежу. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними правоохоронців, у неділю, 24 серпня, близько 16:00 на полі у Карпівській громаді місцевий житель завдав ножових поранень двом жінкам, після чого підпалив сіно, що спричинило подальше поширення вогню та загрожувало життю людей.

Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники, чоловік напав на них з ножем – один із рятувальників отримав ножове поранення, а другий – тілесні ушкодження. На місце виїхали співробітники відділення поліції №6 Криворізького районного управління. Вони прибули, коли чоловік напав з ножем на свого батька та поранив його.

Чоловік не реагував на законні вимоги поліціянтів, чинив опір та нападав на правоохоронців. Один із поліціянтів здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув.

Наразі призначено службове розслідування та повідомлено Державне бюро розслідувань.

28 квітня у Миколаївській області чоловік кинув гранату у бік поліціянтів, які прибули на виклик про сімейну сварку. Один правоохоронець загинув, троє постраждали.

13 липня мешканець Київської області підірвав гранату в присутності наряду поліції, внаслідок чого отримали поранення п'ятеро поліціянтів.