В Днепропетровской области полиция застрелила мужчину, который напал с ножом на людей

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Днепропетровской области полиция открыла огонь по мужчине, который напал с ножом на людей и вызвал пожар. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, в воскресенье, 24 августа, около 16:00 на поле в Карповской громаде местный житель нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджег сено, что привело к дальнейшему распространению огня и угрожало жизни людей.

Когда на место для тушения пожара прибыли спасатели, мужчина напал на них с ножом – один из спасателей получил ножевое ранение, а второй – телесные повреждения. На место выехали сотрудники отделения полиции №6 Криворожского районного управления. Они прибыли в то время, когда мужчина напал с ножом на своего отца и ранил его.

Мужчина не реагировал на законные требования полицейских, оказывал сопротивление и нападал на правоохранителей. Один из полицейских совершил предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил против нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб.

Сейчас назначено служебное расследование и информировано Государственное бюро расследований.

28 апреля в Николаевской области мужчина бросил гранату в сторону полицейских, которые прибыли на вызов о семейной ссоре. Один правоохранитель погиб, трое пострадали.

13 июля житель Киевской области взорвал гранату в присутствии наряда полиции, в результате чего получили ранения пятеро полицейских.