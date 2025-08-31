В Фастове произошла стрельба: есть погибший и раненый
В Фастове Киевской области полиция задержала мужчину, который стрелял в людей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
В воскресенье, 31 августа, к правоохранителям поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц Фастова. Полицейские установили, что между задержанным и еще двумя мужчинами – отцом и сыном – произошел конфликт.
Нападавший поехал домой, взял оружие и вернулся к оппонентам, осуществив несколько выстрелов в мужчин.
Свидетелем конфликта стал начальник отдела превенции полиции Фастовского района, который находился вне службы. Он немедленно задержал стрелка и вызвал скорую помощь для раненых. В результате происшествия 28-летний пострадавший скончался в больнице, его отцу оказывается медицинская помощь.
Полиция задержала 53-летнего нападавшего. Правоохранители открыли уголовные производства по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, умышленное убийство, а также незаконного обращения с оружием, боевыми припасами.
